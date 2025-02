Geneetiliselt muundatud sea neerud inimkehasse? FDA luba antud

Ameerika Ühendriikide biotehnoloogiaettevõtted United Therapeutics ja eGenesis on saanud USA Toidu- ja Ravimiametilt (FDA) heakskiidu oma geneetiliselt muundatud sea neerude kliinilisteks katseteks inimeste siirdamiseks. Alates 2021. aastast on ettevõtted eksperimenteerinud sea neerude siirdamisega inimestele, alustades ajusurmaga patsientidest ja hiljem ka elavatest saajatest. Katse eesmärgiks on lahendada elundite puuduse probleemi, kuna Ühendriikides ootab siirdamist enam kui 100 000 inimest, kellest 90 000 vajab neeru.

United Therapeutics teatas esmaspäeval, et on saanud heakskiidu oma tehnoloogia edasiarendamiseks, kui katse õnnestub. Ettevõtte juhtide sõnul on see oluline samm nende missioonis siirdamiste kergemaks muutmise suunas.