Rasvarakud aitavad tõhusalt vähiga võidelda, loe kuidas

Uus teadusuuring viitab sellele, et keha rasvrakud võiksid aidata vähiravi arendamisel. California ülikooli teadlased avastasid, et spetsiaalselt muudetud rasvrakud võivad piirata kasvajaid toitumast ilma neid kahjustamata.

Rasvkoes leidub kolme tüüpi rakke: valged, pruunid ja beežid. Valged rakud talletavad energiat, pruunid põletavad rasva, et kehatemperatuuri reguleerida, ja beežid võivad täita mõlemat funktsiooni. Teadlastel õnnestus muuta valged rasvarakud beežideks, millel on omadused, mis pärsivad vähi kasvu. Uuringud loomadega ja inimestelt võetud proovid näitasid, et need muudetud rakud takistasid vähemalt viie erineva vähitüübi kasvu, sealhulgas soole-, kõhunäärme- ja eesnäärmevähi puhul.