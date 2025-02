ETTEVAATUST Selgus, kuidas mahlapaast tervisele tegelikult mõjub

Kui puu- ja juurvilju eelistatakse tarbida vedelal kujul, siis on mõistlik need mahla tegemise asemel blenderdada. Nii jäävad kiudained alles.

Arvad, et mahlapaast teeb tervemaks? Uus Northwesterni ülikooli uuring näitab vastupidist. Äsja ajakirjas Nutrients avaldatud teadustööst selgub, et isegi vaid kolmepäevane puu- ja köögiviljamahla dieet võib põhjustada soole- ja suu mikroobikoosluse muutusi, mis on seotud põletiku ja kognitiivse langusega.