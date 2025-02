Trump käskis eemaldada kliimamuutust puudutavad väited valitsuse veebisaitidelt

Portaal Politico avaldas uue raporti , mille kohaselt on USDA juhtkond andnud korralduse leida ja kustutada või arhiveerida kõik kliimamuutustele keskenduvad veebilehed. Lisaks nõuti töötajatelt, et nad tuvastaksid ja dokumenteeriksid kõik kliimaga seotud veebisisu, et see hiljem üle vaadata ja vajadusel kõrvaldada.

See samm võib viia olulise teabe eemaldamiseni sellistelt allasutustelt nagu Metsateenistus (Forest Service), Maapiirkondade elamu- ja kommunaalteenuste amet (Rural Housing and Utility Services), Loodusressursside kaitse amet (Natural Resources Conservation Service) ning Toidu- ja põllumajanduse instituut (National Institute of Food and Agriculture). Sarnane direktiiv on väidetavalt jõudnud ka keskkonnakaitseagentuuri (EPA) töötajateni, nagu kajastas väljaanne Jacobin.