Uus test aitab leida organismist hallitusnakkuse, mis muidu märkamatuks jääks

​​Immuunpuudulikkusega inimestele võivad tavakeskkonnas – mullas, niisketel seintel või riknenud toidul – leiduvad hallitusseened kujutada tõsist ohtu. Need nakkused levivad sügavale organismi ning võivad ilma kiire ravita olla eluohtlikud. Seni on nende diagnoosimine nõudnud invasiivseid protseduure, nagu koeproovid, kuid Stanfordi ülikooli teadlased on välja töötanud uudse veretesti, mis võimaldab nakkust ohutumalt ja kiiremini tuvastada.

Veretest tuvastab hallitusseente geneetilise materjali ning uuringute põhjal annab see 88,5 protsendil juhtudest sama tulemuse kui senised invasiivsed meetodid. See tähendab, et enamik patsiente võib pääseda koormavatest protseduuridest. Testi tulemused saab kätte ühe päevaga, samas kui invasiivsete meetodite puhul võib see võtta päevi või nädalaid.