Loe, kes langevad enim veebipettuste ja valeinfo küüsi – vastus üllatab

Max Plancki Inimese Arengu Instituudi teadlased on uurinud, kes on internetis leviva valeinfo suhtes kõige vastuvõtlikumad ja miks. Meta-analüüs, mis hõlmas 31 USA-s tehtud eksperimenti aastatel 2006–2023, paljastas üllatavaid mustreid vanuse, hariduse, poliitilise identiteedi ja mõtlemisoskuste mõjust inimeste võimele eristada tõest infot valest.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei mõjutanud haridustase oluliselt inimeste oskust valeinfot ära tunda. Samuti leiti, et vanemad täiskasvanud olid paremad tõese ja valeuudise eristamisel kui nooremad, kuigi varasemad uuringud on näidanud, et just vanemad inimesed jagavad rohkem valeinfot, kirjutab Phys.