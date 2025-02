Peaasi.ee kutsub osalema emotsionaalse enesetunde testimisel

Emotsionaalse enesetunde testi täitmise järel saavad ettevõtted osa võtta 17. veebruarist 23. märtsini toimuvast vaimse tervise vitamiinikuurist. Sel aastal on esmakordselt kõigil soovijatel võimalus liituda vaimse tervise vitamiinide saadikute võrgustikuga. Vaimse tervise vitamiini saadik on eestvedaja ja koostöö edendaja, kelle roll on jagada infot, julgustada ja toetada teisi kuurist osa võtma. Kõik huvilised saavad saadikuks registreerida veebilehel https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWwT0Edt9cXfflS59s_x9_V4KX9r-lstJ9rxDXi-DmoTebBw/viewform