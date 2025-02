Ränga lihashaigusega inimeste liikumisvõime parandamiseks leiti uus võimalus

Nature Medicine'is avaldatud uuringu pilootkatse kolme osalejaga näitas, et ühe kuu jooksul tehtud regulaarne neurostimulatsioon parandas kõigil osalejatel motoorsete neuronite funktsiooni, vähendas väsimust ja suurendas lihasjõudu ning liikumisvõimet sõltumata haiguse raskusastmest. See on teadlaste sõnul esimene uuring, mis tõendab, et neurotehnoloogiat saab kasutada närvirakkude degeneratsiooni tagasipööramiseks.