Euroopat ohustab varjatud oht

Karbapeneemile resistentsete Enterobacterales’e (CRE), sealhulgas Klebsiella pneumoniae ja Escherichia coli, põhjustatud vereringeinfektsioonide sagenemine on ECDC hinnangul murettekitav trend, kuna nende levik haiglates ja kogukonnas on alates 2019. aastast suurenenud.

Seni väga tõhusad ravimid võivad osutuda paljudel juhtudel tõsiste bakteriaalsete haiguste ravimisel kasutuks. Eriti on kasvanud karbapeneemresistentse K. pneumoniae juhtumid 23 Euroopa Liidu liikmesriigis, mida soodustab haiglates levinud multiresistentsete kõrge riskiga tüvede levik. Mõned K. pneumoniae tüved, sealhulgas hüpervirulentne ST23, on samuti omandanud karbapeneemiresistentsuse. Lisaks on hakanud levima ka teised karbapeneemresistentsed Enterobacterales’e liigid. Samuti tuvastatakse üha rohkem karbapeneemile resistentseid E. coli tüvesid, mis võivad levida kogukonnas.

ECDC teadusjuht Piotr Kramarz rõhutab, et CRE levik haiglates ja kogukonnas on tõenäoliselt jätkuv ning kuna need nakkused on seotud kõrge suremusega, on vaja kiirelt tegutseda. Kuigi saadaval on uued antibiootikumid, jäävad ravivõimalused piiratuteks.

Infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmete rakendamine on ECDC hinnangul võtmetähtsusega, kuid paljudes haiglates ei ole need piisavad, et takistada kõrge riskiga karbapeneemresistentsete Enterobacterales’e tüvede levikut. Seetõttu on vaja kiiret ja koordineeritud tegevust kõigis Euroopa majanduspiirkonna riikides, et piirata CRE levikut haiglate ja erinevate regioonide vahel.

ECDC soovitused Euroopa Liidu riikidele on järgmised.

Tugevdada riiklikku koordineerimist ja toetada haiglaid nakkuste tõrjemeetmete rakendamisel. Luua interdistsiplinaarne riiklik meeskond ja tegevusplaan CRE leviku tõkestamiseks.

Rakendada haiglates rangemaid nakkuse tõkestamise meetmeid, sealhulgas patsientide ennetavat isoleerimist ja skriinimist.

Edendada antibiootikumide säästlikku kasutamist, et säilitada karbapeneemide ja uute antibiootikumide tõhusus.

Tugevdada järelevalvet, sealhulgas teha kiireid genoomiuuringuid, et avastada CRE puhanguid ja levikut.

Tagada laborite piisav võimekus CRE kiireks tuvastamiseks ja resistentsusmehhanismide kindlakstegemiseks.

Soodustada innovatsiooni ja tagada juurdepääs CRE vastu suunatud antibiootikumidele.

ECDC kutsub oma teates üles kõiki Euroopa majanduspiirkonna riike ja haiglaid tõhustama jõupingutusi, et ohjeldada CRE levikut ja kaitsta patsiente ning kogukondi.