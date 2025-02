Vähiravifond toetas mullu Eesti inimesi enam kui 4,5 miljoni ulatuses

«Selle kõigega on Eesti inimesed meie arvates andnud hääleka, selge ja resoluutse sõnumi: kõik abivajajad peavad jätkuvalt abi saama, neist igaühe ravi on piisavalt kulutõhus ning üheltki vähihaigelt ei tohi viimast õlekõrt käest rebida. Meie jätkame oma tööd selle nimel, et iga vähihaige saaks õigeaegselt talle vajaliku ravi, lootuse ja võimaluse.»