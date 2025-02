Eesti viis haiglat lõid konsortsiumi

Viljandi haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul on konsortsiumi loomise põhjus ressursside mõistlikum kasutamine. «Oleme haiglatena oma toimimise ja vajaduste poolest väga sarnased ning seetõttu tundus mõistlik viia meie koostöö järgmisele tasemel. Sõlmitud leping annab meile võimaluse ühiste huvide osas koos näiteks vajalikku kompetentsi sisse osta ning sellega finantsilisi ressursse mõistlikumalt kasutada. Kui meil on ühised teemad, mis vajavad lahendamist või arendamist, siis ei ole otstarbekas igaühel endal seda teha. Mõnikord saab üksi küll kiiremini, aga koos jõuab kaugemale. Oleme ka seni haiglate vahel kogemusi vahetanud, aga sellises vormis tegutsemine annab meile võimalusi ühiselt veelgi enam areneda.»

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles samuti, et konsortsiumi loomine on oluline ressursside paremaks kasutamiseks. «Meie ühiskonna areng on jõudnud faasi, kus erinevate regulatsioonide täitmine koormab organisatsioone nii finantsiliselt kui ka üha kasvava inimressursi vajadusega. Lisaks on meie tervishoiu maastikul ees olulised muudatused, mis võivad päädida Tallinna haigla üle 50-protsendilise osakaaluga arengukava haiglate teenuste mahust. Eelkõige antud aspektid nõuavad üldhaiglate vahel enamat koostööd,» lausus ta.