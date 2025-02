AVASTUS Argised tööd võib raskeks muuta üllatav kurjajuur

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus leidsid Birminghami ja Manchesteri ülikoolide teadlased, et õhusaaste kahjustas selektiivset tähelepanu ja emotsioonide äratundmist, sõltumata sellest, kas osalejad hingasid läbi nina või ainult suu kaudu. Uurijad oletavad, et selle põhjuseks võib olla saastest tingitud põletik. Samas ei mõjutanud õhusaaste töömälu, mis viitab sellele, et mõnel ajufunktsioonil on lühiajalise saaste suhtes suurem vastupanu.