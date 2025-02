Alkoholitarbijatel suurendavad maksahaiguste riski hüppeliselt kolm tegurit

Teadlased tuvastasid, et rohke alkoholi tarvitamine koos diabeedi, kõrge vererõhu või suure vööümbermõõduga (üle 89 cm naistel ja üle 102 cm meestel) suurendab raske maksahaiguse riski kuni 2,4 korda, vahendab Medical Xpress.

Need kolm tegurit kuuluvad kardiometaboolsete riskide hulka, mis on seotud rasva kogunemisega maksa ja fibroosi ehk maksaarmide tekkega. Kuna nii alkoholi tarbimine kui ka kardiometaboolsed riskitegurid on sagenenud, analüüsisid teadlased suure riikliku tervise- ja toitumisuuringu andmeid. Nad tahtsid määrata, millised tegurid soodustavad maksakahjustust alkoholi mõjul.