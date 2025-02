Kliinikumi südamearstid: kaasasündinud südamerikkeid tuleb jälgida läbi kogu elu

Eestis sünnib kaasasündinud südamerikkega kuni sada last aastas ning see on vastsündinutel kõige sagedasem kaasasündinud arenguanomaalia. Raseduse ajal on ette nähtud kaks ultraheli sõeluuringut, mille üheks eesmärgiks on ka kaasasündinud arenguanomaaliate, sealhulgas südamerikete sünnieelne tuvastamine.