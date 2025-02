Miks on kaltsium eluliselt oluline ja millistest toitudest seda saab?

Täiskasvanutel on soovitatav päevane kaltsiumivajadus 1000 mg, kuid üle 50-aastastel naistel ja üle 70-aastastel meestel on see 1200 mg. Inimesed, kes ei tarbi piimatooteid, peavad hoolikalt jälgima, et nad saaksid piisavalt kaltsiumi muudest allikatest või vajadusel toidulisanditest.