Tuntud südameravim võib vähi levikut piirata

Vähirakud võivad hakata levima ka mujale. Pilt on illustratiivne.

Vähi üks halvimaid omadusi on selle võime levida teistesse organitesse. Nüüd on avastatud, et üks olemasolev südameravim võib vähendada metastaaside riski, lahustades rinnavähi ringlevaid kasvajarakukogumeid.