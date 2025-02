TEEME SELGEKS Kas šokolaad on südamele kasulik?

Ajalugu näitab, et šokolaadi on sajandeid kasutatud südame tervise edendamiseks. 1500. aastatel tarvitasid asteegid kakaod kui ravimit erinevate haiguste, sealhulgas südamehädade vastu. Tänapäeval on teadlased uurinud, kuidas šokolaad mõjutab südame tervist. Kuigi mõned uuringud viitavad sellele, et teatud šokolaaditüübid võivad südame tervist toetada, ei ole tulemused üheselt positiivsed.