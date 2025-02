Igapäevane aspiriini võtmine võib suurendada selle terviseprobleemi teket

2019. aastal muutsid Ameerika Kardioloogiakolledž ja Ameerika Südameassotsiatsioon oma varasemat soovitust, mille järgi võis aspiriini verevedeldav toime vähendada südameataki ja insuldi riski. Uued juhised aga hoiatavad, et aspiriin võib suurendada seedetrakti verejooksu ohtu ning selle kasu südamehaiguste ennetamisel on küsitav.

Pennsylvania ülikooli Annenbergi avaliku poliitika keskuse korraldatud uuringust selgus, et 48 protsenti vastanutest usub endiselt, et igapäevane aspiriini võtmine on kasulik, ja 39 protsenti ei olnud kindlad. Eriti vähe teadsid uutest juhistest vanemaealised – üle 60-aastaste seas oli teadlikke vaid seitse protsenti.