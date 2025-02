​Tänavune gripihooaeg USAs on üks raskemaid üle kümne aasta. Kuidas on olukord Eestis?

Gripiviiruse levik on jätkuvalt kõrge pea kõikides USA osariikides ning tänavu on esinenud kaks peamist haigestumislaine – detsembri lõpust jaanuari alguseni ja uus tõus viimastel nädalatel. Kuigi gripilaadseid sümptomeid võivad põhjustada ka teised viirused, sealhulgas COVID-19, on koroonaviirus tänavu olnud ebatavaliselt leebe ning ka teised hooajalised viirused on taandumas, viidates sellele, et peamine süüdlane on gripp.