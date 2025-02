Aju roll valu kontrollimisel: kuidas keha ise valu vaigistab?

Aju. Pilt on illustreeriv.

Teise maailmasõja ajal märkas arst Henry Beecher, et paljud raskelt haavatud sõdurid ei vajanud tugevaid valuvaigisteid. Hirm, stress ja emotsioonid olid nende valu justkui välja lülitanud. See tähelepanek viitab aju võimele valu tunnetust mõjutada – aga kuidas see toimib ja kas seda saab teadlikult kasutada?