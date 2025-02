Millises asendis tuleb magada kõrvetiste korral?

Pähklid viivad divertikuliidini

Divertikuliit on soolehaigus, mille puhul tekivad jämesoole keskmises osas n-ö väikesed kotikesed, mis võivad muutuda põletikuliseks. Varem soovitati selle soolehaigusega inimestel vältida pähkleid, maisi, popkorni ja väikseid seemneid sisaldavat toitu, näiteks maasikaid. Kardeti, et nende toiduainete tükid jäävad kotikestesse ja põhjustavad valu. Uued uuringud näitavad aga vastupidist – inimestel, kes söövad palju kiudaineid sisaldavat toitu (nt täisteratooted), on selle haiguse risk väiksem.

Oad põhjustavad kõige rohkem gaasi

Laktoositalumatu peaks loobuma kõigist piimatoodetest

Laktoositalumatusega inimesed erinevad üksteisest selle poolest, kui palju nad piimatooteid taluvad. Kui ühel inimesel võivad sümptomid tekkida ühest klaasist piimast, võivad teised juua kuni kaks. Mõned inimesed saavad nautida jogurtit või jäätist, kuid mitte kunagi piima. Vanemad juustud, mis on küpsemisajaga kuus kuud ja rohkem, on enamasti laktoosivabad (nt cheddar, parmesan, Šveitsi juustud Gruyère ja Emmental). Seega ka laktoositalumatuse puhul on enamasti piimatooteid, mida saab süüa. Tavaliselt on vaja proovida ja eksida, et teada saada, millised toidud ja millises koguses on inimesele n-ö ohutud.