Apteeker annab nõu: milliseid nahahooldustooteid peaks talvel kasutama?

Eesti talved on oma heitliku kliima tõttu küllaltki väljakutsuvad – sama kehtib ka nahahoolduse kohta. Leebe talvega on nahal kergem toime tulla, kuid kui temperatuur järsult langeb ja arktiline õhk jõuab meieni, võib isegi normaalne nahk muutuda kuivaks ja kiskuvaks. Selleks, et nahka kaitsta ja selle head seisundit säilitada, tuleb hooldust kohandada vastavalt ilmastikutingimustele.