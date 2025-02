Vaimse tervise õhtud aitavad noortel leida enesekindlust ja sisemist tasakaalu

«Noortel vaimset tervist toetavate käitumismustrite välja kujunemisel on väga oluline täiskasvanute eeskuju. Liikumise, tervisliku toitumise ja uneaja roll on määrava tähtsusega tasakaalu säilitamisel,» sõnas Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri. «Tuleb õppida logelema ja leida aega enda mõtetele ja lihtsalt olla. Koguaeg ei pea olema sotsiaalmeedias kättesaadav ja tegelema enese arendamisega. Mõnigi kord tagab parima kohalolu see, et puudume pikalt digitaalsetest kanalitest,» lisas ta.