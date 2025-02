Uuring: laste vaimne heaolu langeb vanusega

«Paljud spetsialistid teevad tööd laste aitamiseks ning lastepsühhiaatria on tugeva surve all. Aga vaimse tervise murede kasvavat koormat ei ole võimalik lahendada psühhiaatrite poolt. Vaja on appi jõuda varem, seega pakume ennetavaid, kiiremaid ja lühemaid ehk väheintensiivsed psühholoogilisi teenuseid ning toetame kogukonnas vaimse tervise abi kättesaadavust,» ütles terviseminister Riina Sikkut.

Laste vaimset tervist toetavad head peresuhted, usaldusväärsed sõbrad, rahulolu kooli ja vaba aja veetmisega, osalemine trennis ja huviringides, tugev eneseusk, oskus raskustega toime tulla, hea füüsiline tervis ning piisav ja kvaliteetne uni.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul peab iga laps ja noor tundma end koolis vaimselt ja füüsiliselt turvaliselt ning saama vajadusel õigeaegset abi. «Oleme loonud süsteemse lähenemise, kus vaimse tervise edendamine, probleemide ennetus ja kiire sekkumine on haridussüsteemi loomulik osa. Haridusasutustel on siin võtmeroll, aga vastutus on ühiskonnal tervikuna – nii lapsevanematel, õpetajatel kui ka spetsialistidel. Peame ühiselt töötama selle nimel, et ükski noor ei jääks oma muredega üksi ning saaks tuge nii koolis, kodus kui ka kogukonnas,» lausus Kallas.