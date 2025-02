Kuidas muuta sõbrapäeva seks turvaliseks?

Sõbrapäev on kohe ukse ees ja paljude jaoks seostub see ka romantikaga. Prisma ostustatistika näitab, et võrreldes tavakuudega kasvab veebruaris kondoomide müük 14 protsenti. TAI andmetel on noorte seas esimese vahekorra ajal kondoomi kasutamise tase kümne aastaga väga olulisel määral tõusnud, aga sellest hoolimata püsib juhusuhetes kondoomi kasutamise tase madalal. Kaitsevahendite eiramine võib aga panna ohtu inimeste tervise ja heaolu. Seksuaaltervis.ee jagab viite nippi, kuidas muuta sõbrapäev turvaliseks ja nauditavaks.