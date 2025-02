Eesti vähikeskus ja partnerid astuvad samme vähihaigete laste palliatiivravi edendamiseks

15. veebruar on lapseea vähktõvele pühendatud päev. Sellega pööratakse tähelepanu vähktõvega lastele ja nende lähedastele, aga ka inimestele ja organisatsioonidele, kes vähidiagnoosiga laste ja perede eest võitlevad ning neid abistavad.

Vähiteekonnal olevatele lapspatsientidele ja lähedastele toe pakkumiseks on Sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplani, hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi juhtimisel loodud laste palliatiivse ravi töögrupp. Koostöös arstide, õdede, vaimse tervise jt spetsialistidega on sõnastanud praeguse teenuse puudujäägid ja arengusuunad, kuidas teenust edasi viia. Palliatiivravi teenusmudeli arendamisega toetatakse Eesti vähitõrje tegevuskavas seatud laste ja noorte onkoloogia valdkonna eesmärke.

Katri Aaslav-Tepandi sõnul ei erine laste palliatiivne ravi täiskasvanute omast. «See on sümptomaatiline aktiivne ja terviklik ravikäsitlus alates haiguse diagnoosimisest kuni tervistumise või lapse surmani ning jätkub lähedastele psühholoogilise, hingelise või leinanõustamise toena. Laste palliatiivse ravi puhul on oluliselt suurem roll aga perel, sest teiste hulgas tuleb arvestada ka õdede ja vendade ning vanavanemate vajadustega. See omakorda suurendab koostöövajalikkust õppeasutuse või lasteaiaga,» kirjeldas Aaslav-Tepandi.