LTKH sünnitusmajja jõudsid uued kõrgtehnoloogilised kuvöösid enneaegsete laste raviks

Enamasti kasutatakse kuvöösi enneaegsete laste puhul, sest see võimaldab vaid minutite jooksul tagada keskkonnatundlikele beebidele õige temperatuuri ja õhuniiskusastme. «Ajastus on siin väga oluline, sest enneaegsetel lastel on keha rasvaprotsent madal ning nad on väga vastuvõtlikud temperatuuri kõikumistele,» märkis Madar. Samuti on võimalik kuvöösis viia läbi fototeraapiat kõrge bilirubiinitasemega vastsündinutele.