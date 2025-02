E-tervise strateegias nähakse järgmise tiigrihüppe võimalust

Strateegia eesmärk on muuta tervishoid inimkesksemaks, pakkudes patsientidele paremini kättesaadavaid teenuseid ja tervishoiuteenuse osutajatele uusi lahendusi, teatab sotsiaalministeerium.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on Eesti e-tervis rahvusvaheliselt tunnustatud, kuid edasiarenemiseks on vaja paremini hallatud andmeid, innovatsiooni toetavat õigusruumi ning vähem killustatust. «Pildipangast ja digiretseptist oleme jõudnud uuendatud terviseportaali ja andmevaaturini, kuid olemasolev tehnoloogia võimaldab paremini kasutada tervishoiutöötajate tööaega ja pakkuda patsiendile personaalseid teenuseid. Järgmiste aastate fookus on andmete suuremal kasutamisel ja ennetusel, näiteks lisanduvad ravimitest ülevaadet andev ravimiskeem ja patsientide terviseriskide hindamine ning patsiendile andmepõhised soovitused,» selgitas Sikkut.

«Meie uuel digitiigril võib olla ka tehisaju ning usume, et ühendades kvaliteetsed terviseandmed, head spetsialistid ja paindliku taristu, suudame pakkuda tulevikus veelgi rohkem inimkeskseid teenuseid. Abi on aga tänu uutele, kaasaarvatud tehisintellektil põhinevatele lahendustele vajaduse korral veelgi kiiremini ja mugavamalt kättesaadav,» lisas sotsiaalministeeriumi digiteenuste poliitikajuht Jaanika Merilo.

Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson sõnas, et tervishoiutöötajate jaoks on oluline kiiresti saada terviklik ülevaade patsiendi terviseandmetest. «Loodame, et uus e-tervise strateegia toetab senisest paremini kõiki raviteekonna etappe, alates ravile pöördumisest ja uuringutele suunamisest kuni otsuste tegemise ja edasise jälgimiseni. Tervishoid on kiiresti arenev valdkond, mistõttu peavad ka infosüsteemid olema paindlikud ja tulevikku suunatud,» lisas ta.

Strateegia toob esile kolm prioriteeti: inimkeskne tervishoid, tervishoiutöötajate toetamine ja andmete väärindamine. Need suunad lähtuvad riigi tervise- ja digiühiskonna arenguplaanidest, mis on koostatud ekspertide, ettevõtete ja riigiasutuste koostöös, huvigruppide tagasisidest. Üks olulisemaid samme on terviseandmete kvaliteedi parandamine, mis toetab nii tervishoius töötavate spetsialistide tööd kui ka andmetel põhinevaid teadus- ja arendustegevusi.

E-tervise strateegia keskmes on terviseandmete väärindamine. Kvaliteetsed ja ligipääsetavad andmed aitavad kohandada tervishoiuteenuseid vastavalt inimeste vajadustele, vähendada arstide töökoormust ja parandada ravi efektiivsust. Strateegia raames luuakse ka uusi lahendusi terviseandmete haldamiseks, mis annavad inimestele parema võimaluse oma andmeid jälgida ja turvaliselt jagada teadus- ning arendustööks.

E-tervise strateegiale järgneb koos huvirühmadega rakenduskava koostamine.