Inimesed skalpelli taga – kogenud operatsiooniõed räägivad, mis neid veel üllatab

Mari on operatsioonitoas töötanud ligi 30 aastat ning osalenud tuhandetel operatsioonidel koos haigla kirurgide ja anestesioloogidega. «Sageli arvatakse, et operatsiooniõde on lihtsalt instrumentide ulataja, kuid tegelikult on meie roll operatsioonilaua taga palju laiem. Peame tagama, et kõik toimiks täpselt, kiiresti ja ohutult, sest iga sekund võib määrata patsiendi elu,» selgitab ta.