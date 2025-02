Testi end ja avasta, millist vaimse tervise vitamiini vajad

«Pika talveperioodi järel ja kevade ootuses võidakse tunda seletamatut väsimus. Energiapuudus, meeleolulangus ja raskused uinumisel on kevadväsimuse sümptomid. Selleks, et end taas reipamana tunda, saame toetuda vaimse tervise vitamiinidele – väikestele, kuid igapäevastele toetavatele harjumustele, mis kosutavad keha ja vaimu,» selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Vitamiinikuuri alguses saab täita testi, et välja selgitada, missugust vaimse tervise vitamiini kõige enam vaja on ja seejärel saab ka ekspertide soovitused, kuidas oma vaimset tervist turgutada. Vaimse tervise vitamiini testi saab teha siin: https://peaasi.ee/vitamiinitest/

Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on huvi vaimse tervise tugevdamise vastu ühiskonnas viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud, kuna aina enam mõistetakse, et vaimselt vastupanuvõimeline ühiskond on oluline ka riigikaitse seisukohalt.

«Sel aastal on vaimse tervise vitamiinikuur püstitanud rekordi – osalema on registreerunud juba üle 400 organisatsiooni. See kinnitab, et üha enam ettevõtteid, haridusasutusi ja avaliku sektori organisatsioone soovib luua töö- ja õpikeskkondi, kus inimeste vaimne tervis on hoitud. See ühine panus aitab kujundada tervemat ja tugevamat ühiskonda,» rääkis Anna-Kaisa Oidermaa.