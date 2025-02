Raport: tervishoius kasvab vajadus kaasata tööjõudu välismaalt

Arenguseire Keskuse ekspert Kaupo Koppel tõi välja, et tervishoiutöötajate nappus on pakiline probleem, eriti perearstide seas. «Üle 55-aastaste meditsiinitöötajate osakaal on kasvanud kõigis suuremates ametirühmades, ent eriti on see trend märgatav perearstide hulgas. Praegu on pooled perearstidest vanemad kui 60 eluaastat ning võivad jääda järgneva kümne aasta jooksul tööturult kõrvale,» ütles Koppel. Tulevane perearstide põud on suurem eelkõige maapiirkondades, kus on täna vähe alla 50-aastaseid perearste.