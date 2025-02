See toit võib aidata hoida pohmelli eemal

Hiljutine Lõuna-Korea uuring leidis, et probiootikumidega juust võib kiirendada alkoholi lagundamist ja vähendada maksakahjustusi. Samas tuletavad eksperdid meelde, et pohmelli ennetamiseks on oluline ka piisav vee joomine ning toitaineterikkad toidud, nagu banaanid, arbuus, munad ja ingver.