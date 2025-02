Uuringud viitavad, et jogurti regulaarne tarbimine võib olla seotud vähendatud riskiga teatud tüüpi soolevähile. Mass General Brighami teadlased leidsid, et jogurtis leiduvad probiootikumid, eriti Bifidobacterium, võivad mõjutada soolestiku mikrobioomi ja pakkuda kaitset agressiivse proksimaalse kolorektaalvähi vastu.

Analüüsides ligi 150 000 osaleja andmeid USA-s, leiti, et neil, kes tarbisid nädalas vähemalt kaks portsjonit jogurtit, oli 20 protsenti väiksem risk haigestuda Bifidobacterium-positiivsesse proksimaalsesse kolorektaalvähki. Kuigi üldist seost jogurti tarbimise ja soolevähi esinemissageduse vahel ei täheldatud, on see avastus oluline, sest proksimaalne kolorektaalvähk on raskesti ravitav ja halva prognoosiga.