Suitsetajate osakaal maailmas väheneb aga kopsuvähki haigestumine suureneb. Miks?

​Kuigi suitsetajate osakaal maailmas väheneb, põhjustab kopsuvähk endiselt ligi kaks miljonit surmajuhtumit aastas. Uus uuring viitab sellele, et kopsuvähi juhtumid mittesuitsetajate seas on tõusuteel ning peamiseks süüdlaseks võib olla suurenev õhusaaste. Eriti puudutab see Ida-Aasiat, kus õhukvaliteet on maailma halvimate seas, edastab Science Alert.