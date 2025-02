Vähirisk võib olla paika pandud juba enne sündi

USA Van Andel Instituudi teadlased leidsid, et areng emaüsas võib mõjutada vähiriski kas suurendavalt või vähendavalt. Uurijad keskendusid epigeneetikale – geenide aktiveerimise ja deaktiveerimise mustritele – ning avastasid, et valgu TRIM28 roll selles protsessis on määrav. Katsetes geneetiliselt muundatud hiirtega selgus, et erinevad epigeneetilised seisundid mõjutasid hiirte vähiriski elu jooksul.