Arstid diagnoosisid tal ksantelasma – naha alla kogunevad kolesterooliladestused, mis tavaliselt tekivad silmade ümbruses, kuid võivad ilmneda ka mujal kehal. Mehe puhul tekkisid need peopesadele, jalataldadele ja küünarnukkidele ning mõnel juhul murdis kolesterool läbi naha. Probleem ei põhjusta valu, kuid laigud vajavad eemaldamiseks laser- või krüoteraapiat.

Lisaks välistele muutustele viitab see tõsisematele terviseohtudele – kõrge kolesterool on seotud südamehaiguste, insuldi ja neeruhaigustega ning võib soodustada ka vähki ja dementsust. Kuigi mees tundis end dieedi tõttu energilisemana ja kaotas kaalu, loodavad arstid, et ta muudab oma toitumisharjumusi, kirjutab Science Alert.