Pittsburghi Ülikooli teadlased on välja töötanud biomarkeri testi, mis suudab tuvastada ajus ja seljaajuvedelikus väikseid tau-valgu klompe – Alzheimeri tõve varajasi märke. Test suudab haiguse esimesi ilminguid avastada kuni kümme aastat enne, kui need muutuvad ajuskaneeringutel nähtavaks.

Alzheimeri tõbi põhjustab järk-järgult süvenevaid mäluhäireid, segadust, hallutsinatsioone ja liikumisprobleeme, viies lõpuks tõsise kognitiivse languseni. Haigus on praegu ravimatu, kuid varajane avastamine suurendab ravi efektiivsust. Uurimuse vanemautor Thomas Karikari rõhutab, et patsiendid, kellel on veel vähe tau-klompe, saavad suuremat kasu uuenduslikest ravimeetoditest.