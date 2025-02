Meestel on rohkem tõsiseid südameinfarkte, kui naistel – miks küll?

Maailma Südameföderatsiooni 2023. aasta raporti põhjal on südamehaigused jätkuvalt juhtiv surmapõhjus kogu maailmas, kusjuures kõrge sissetulekuga riikides on meeste suremus südame-veresoonkonna haigustesse suurem kui naistel. Varasemad uuringud on näidanud, et meeste infarktid on ulatuslikumad, kuid mehhanism on seni jäänud ebaselgeks. Nüüd on leitud, et testosteroon süvendab põletikulist vastust, mis omakorda põhjustab suuremaid kahjustusi.