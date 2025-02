Tavaliselt reguleerivad söömist hüpotalamuses asuvad POMC-neuronid, mis annavad märku, kui kõht on täis. Kuid teadlased avastasid, et need neuronid teevad ka midagi ootamatut – nad aktiveerivad ajupiirkonna, mis tekitab erilise isu just suhkru järele. Kui hiired tajusid suhkru olemasolu, vabastasid neuronid β-endorfiini, mis suurendas magusaisu ja tugevdas sellest saadavat rahuldustunnet. Huvitaval kombel ei mõjutanud see süsteem rasvaseid ega tavalisi toite.