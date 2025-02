Tuntud kaalulangetusravim võib aidata alkoholitarbimist vähendada

Ozempicu ja sarnaste GLP-1 ravimeid on seni kasutatud II tüüpi diabeedi ja ülekaalu raviks. Need mõjutavad nii seedesüsteemi kui ka aju, mis võib selgitada nende võimalikku mõju alkoholitarbimisele. Ehkki uuring oli väikesemahuline, viitavad tulemused, et need ravimid võiksid aidata alkoholitarbimist vähendada, kui suuremad ja pikemaajalised uuringud tulemusi kinnitavad, edastab CNN Health.