OTSEÜLEKANNE Kuidas jagada tervishoiuraha efektiivselt?

Tervishoiu eelarvedefitsiit süveneb, mis näitab selgelt, et rahastussüsteemi muutused on vältimatud. Veebiseminaril arutame, kuidas soodustada tulemuspõhist tervishoidu, kus tervenemine loeb rohkem kui osutatud teenuste hulk ning räägime sellest, milliseid sotsiaal- ja tervisevaldkonna koostöölahendusi kasutatakse teistes riikides. Samuti vaatame, milline on erinevate lahenduste kulutõhusus.