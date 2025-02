Reoveeuuring: Tallinnas kasvab levinud narkootikumi tarvitamine

Uutest psühhoaktiivsetest ainetest leiti 2024. aasta uuringus mõlema linna reoveest α-PVP-d (alfa-pürrolidinovalerofenoon). Uue ainena leiti Tallinna reoveest mefedrooni (3/4-MMC). Tallinna reovees oli igapäevaselt ka ketamiini, mille kogused varieerusid 6─34 mg 1000 elaniku kohta päevas. Ketamiin on kasutusel nii meditsiinis, veterinaarias kui ka illegaalse ainena. Siiski on tarvitatavatest kogustest märgata suurimaid koguseid nädalavahetusel ja nädala alguses, mis võib viidata meelelahutuslikule tarvitamisele.

Katri Abel-Ollo märkis, et selline tarvitamise ühtlustumine nädala jooksul on murettekitav trend, mis võib viidata asjaolule, et lisaks piirkonnas toimunud üritustele, on illegaalsed uimastid saanud lõõgastuse eesmärgil argipäeva elu osaks või ka sellele, et järjest suuremal hulgal inimestest on välja kujunenud vajadus tarvitada uimasteid nädalapäevast sõltumata.