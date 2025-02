Ruth Kalda: patsient peab saama tervisevajadustele vastavat abi

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on tugeval esmatasandil võtmeroll meie tervishoiusüsteemis, õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi kättesaadavusel ning laiemalt inimeste tervena elatud aastatel, hoides ära nii haiguste süvenemise kui ka eriarstiabi vajaduse.

«Perearstide ja nendega töötava meeskonna roll on olnud ajas kasvav ning aina enam on nad suunanäitajateks nii tervise edendamises kui ka haiguste ennetamises kogu elukaare vältel. Samal ajal teame, et väljakutseid jagub – rahvastik vananeb, mitme kroonilise haigusega patsientide hulk kasvab ning tervishoiutöötajaid napib, eriti maapiirkondades. Nende väljakutsetega tuleme toime ainult siis, kui igal patsiendil on suure meeskonnaga töötav tubli perearst,» sõnas Sikkut.

Professor Ruth Kalda selgitas, et arengukava eesmärk on, et patsient saaks parimat oma tervisevajadusele vastavat abi. Selleks peab perearsti meeskond täienema teiste esmatasandi spetsialistidega. «Nii saab inimene tervisekeskusesse pöördudes tuge tervisemurede ennetamise, haiguste diagnoosimise kui ka vajadusel edasisuunamise osas eriarstile,» selgitas ta. «Oleme seda koostades lähtunud praktilisest vajadusest hoida esmatasandil inimkeskset, jätkusuutlikku ja kvaliteetset terviklikku lähenemist inimese tervisevajadusele. Tervishoiukorraldus peab toetama inimese sujuvat liikumist arstiabi süsteemis,» selgitas ta ja lisas, et arengukavas on lahendused, mis aitavad riigil seda eesmärki ellu rakendada.