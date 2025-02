Kaheksa inimest kümnest jääb arsti või õe vastuvõtuga rahule

Tervisekassa juhi Rain Laane sõnul näitab see suurt usaldust meie tervishoiutöötajate vastu. «Kuigi arstiabi korralduse ja kättesaadavuse osas on inimeste ootused aina kõrgemad, on rõõm näha, et meie meditsiinitöötajad pakuvad väljakutsete rohkes valdkonnas patsientidele kvaliteetset abi. Suur tänu neile pühendumuse ja vastupidavuse eest,» avaldas Laane tänu.

Seevastu rahulolu tervishoiusüsteemiga tervikuna on alates 2021. aastast tasapisi langenud. «Eesti tervishoid on tugeva surve all – arstide ja õdede nappus, vananev rahvastik, ebaregulaarne sotsiaalmaksu laekumine ja piiratud rahastus süvendavad probleeme, samal ajal kui kulud ja nõudlus arstiabi järele kasvavad kiiresti. Peame leidma uusi lahendusi, olgu selleks teenuste tõhusam korraldus, innovatsioon või täiendavad rahastusallikad, et tagada ravi kättesaadavus ka keerulistes oludes,» lisas Laane.

Arstiabi korraldusega on rahul veidi üle poole elanikkonnast. Tervishoiusüsteemiga on keskmisest enam rahul eestlased, 65-aastased ja vanemad mehed, Tartu ja Lõuna-Eesti elanikud ning suuremate linnade ja maapiirkondade elanikud. Rahulolematust esineb sagedamini muust rahvusest elanike, 50–64-aastaste ja Tallinna elanike seas, ning eriti nende peredes, kus on pidevat hooldust vajavaid inimesi.

«Inimeste rahulolu tervishoiusüsteemiga on tihedalt seotud arstiabi kättesaadavusega – 91 protsenti neist, kes hindavad kättesaadavust heaks, on rahul ka tervishoiusüsteemiga, samas neist, kes peavad kättesaadavust halvaks, on rahul vaid iga viies,» rääkis Kantar Emor juhtekspert Jaanika Hämmal.