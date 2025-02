Tervisekassa toetab stoomiga patsiente

Kuigi stoomi paigaldamine võib tunduda elumuutev, võimaldab see paljudel inimestel elada täisväärtuslikku ja aktiivset elu. Stoomiga patsientide toetamiseks hüvitab Tervisekassa mitmeid meditsiiniteenuseid ja -seadmeid. Ravikindlustusega patsiendid saavad riigi toel stoomi paigaldamise, järelkontrolli ja vajaliku hooldusega seotud teenuseid. Lisaks hüvitatakse stoomitooteid, mis on mõeldud kolo-, ileo- ja urostoomi ning fistuliga patsientidele.

Tervisekassa kompenseerib stoomikotte ja -katteid kuni 550 tükki poolaastas ühe stoomi korral ning kuni 920 tükki kahe stoomi korral. Samuti hüvitatakse stoomirõngaid kuni 200 tükki poolaastas iga stoomi või fistuli kohta ning stoomi alusplaate kuni 125 tükki poolaastas. Lisaks hüvitame stoomi alusplaadi lisakinnitusi 360 tükki i poolaastas. Stoomihooldusvahendite, nagu kreemid, pulbrid, pastad, kaitse- ja liimieemaldusvahendid, puhastusvahendid ning lõhna neutraliseerijad, hüvitamise piirmäär on 22 pakendit poolaastas. Kui patsiendi stoomiümbruse nahk on allergiline või põletikuline, saab arst välja kirjutada retsepti alkoholivabale stoomipastale, mida hüvitatakse kuni 9 tükki poolaastas. Stoomikotivöösid hüvitatakse kuni kaks tükki poolaastas ja urostoomiga patsientidele kompenseeritakse eraldi retsepti alusel 50 uriinikogumiskotti poolaastas.

Oluline on teada, et kui arst kirjutab retsepti ühele stoomitoodete rühmale, lisatakse sellele automaatselt ka teised kombineeruvad tooted. Näiteks kui arst kirjutab patsiendile välja meditsiiniseadme kaardi stoomikottidele, siis tekivad lisaks kaardid stoomikotivööle; stoomirõngastele; stoomi alusplaadi lisakinnitustele; stoomihooldusvahenditele ja stoomi alusplaatidele. See tagab, et patsiendil on alati kõik vajalik olemas ilma eraldi retsepti taotlemata. Siin on aga paar erisust. Kolostoomi, ileostoomi, urostoomi või fistuliga patsiendile, kes ei saa stoomiümbruse põletikulise ja kahjustunud naha tõttu kasutada alkoholiga stoomipastat, tuleb kombinatsioonist eraldiseisvana kirjutada meditsiiniseadme kaart rühmale «Alkoholivaba stoomipasta». Urostoomiga patsiendile, kes vajab uriinikogumiskotte, tuleb välja kirjutada eraldi meditsiiniseadme kaart rühmale «Uriinikogumiskotid».