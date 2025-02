Psühholoog selgitab: kuidas toetada vägivalda kogenud inimest, ilma olukorda halvendamata?

«Võtame hetke ja mõtiskleme, milline sõnum peitub sõnade «See on pere siseasi» taga. See õigustab vägivalda ja ütleb päris otseselt, et teatud tingimustel on vägivald justkui õigustatud. Selline hoiak annab loa vägivallal jätkuda,» lausus kliiniline psühholoog Katrina Heinmets, kes toetab IKEA algatuse «Märka vägivalda» kampaaniat teist aastat järjest. Ta lisas, et igaühel meist on võimalus kujundada meie ühise ruumi normaalsust. Näiteks norm võiks olla see, et iga inimene saaks end oma kodus ja suhetes tunda turvaliselt. «Lähisuhtevägivald ei tohi jääda suletud uste taha, sest see süveneb vaikuses,» ütles IKEA Balti turu juht Inga Filipova.