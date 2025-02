Eurooplaste eluiga ei kasva enam. Milles on probleem?

Eriti teravalt on eluea kasvu aeglustumine tabanud Inglismaad, kus trend on kõige drastilisem. See tähendab, et võrreldes eelmiste põlvkondadega ei pruugi tänapäeva inimesed enam elada kauem, kirjutab Medical Xpress .

Uuringu juhtivteadur professor Nick Steel selgitas, et kui 20. sajandil tõid edusammud meditsiinis ja rahvatervises kaasa pideva eluea tõusu, siis nüüd on see peatunud. Aastatel 1990–2011 aitas südame-veresoonkonnahaiguste ja vähi suremuse vähenemine kaasa eluea kasvule, kuid 2011. aastast alates on see aeglustunud. Peamine süüdlane on südamehaigustest tingitud suremus, mida süvendas Covid-19 pandeemia aastatel 2019–2021.