Igemepõletik võib viia ravimatu neuroloogilise haiguse tekkeni

2019. aastal avaldatud uuring leidis Alzheimeri patsientide ajus bakteri Porphyromonas gingivalis, mis põhjustab kroonilist igemepõletikku. Veelgi enam, selle bakteri toksilisi ensüüme tuvastati ka nende ajudes, kellel polnud diagnoositud dementsust, viidates, et nakkus võib alata enne haigusnähtude ilmnemist.

Hiirtega tehtud katsed näitasid, et eksperimentaalne ravim COR388 suutis vähendada ajus bakteri hulka ning leevendada põletikku ja Alzheimeriga seotud amüloid-beeta ladestusi. Teadlased rõhutavad, et kuigi seos bakteriaalse infektsiooni ja Alzheimeri vahel on paljulubav uurimisvaldkond, vajavad tulemused veel kinnitamist.