RETSEPTID Pane pidupäeva traditsiooniliste toitude kõrvale ka midagi uut

«Lähtusin sellest, et oleme vaba riik, piirid on lahti, et rännata ja seigelda. Maailmakultuurid on meie igapäevast toidulauda rikastanud ning peale selle, et oleme uhked enda vürtsikilu ja rukkileiva üle, saame olla tänulikud ka valiku üle, mis meil poelettidel leidub,» kommenteeris Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja kokk Marko Kokmann. «Minu pere on neid toidukordi nautinud ja loodan, et vabariigi aastapäeval leidub teisigi, kes soovivad samuti samu roogasid omakeskis katsetada.»