Haigestumine hüüab tulles: mis annab märku nõrgast immuunsusest?

Sügisest kevadeni on liikvel mitmed haigused, sest kuhugi pole kadunud Covid-19 ning igal aastal haigestuvad tuhanded inimesed grippi. Miks on aga nii, et enamik inimesi jääb haigeks just sügisel, talvel või kevadel ja kuidas end haigestumise eest kaitsta? Küsimustele vastab Apotheka proviisor Catri Valner.